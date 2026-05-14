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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Vermisster 15-jähriger Jugendlicher wieder da.

Lippe (ots)

(MK) Der seit dem 11.05.2026 als vermisst gemeldete Jugendliche aus Bad Salzuflen ist wohlbehalten angetroffen worden.

Die Polizei bedankt sich für die Hilfe bei der Mitfahndung und bittet darum, eventuell gespeicherte Fotos des Vermissten zu löschen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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