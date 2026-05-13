POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Werkzeuge aus Transporter gestohlen.
Lippe (ots)
Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen (11.-12.05.2026) aus einem Transporter an der Platanenstraße in Schötmar mehrere Werkzeuge. Aus dem weißen Transporter der Marke Ford wurden unter anderem Akkuflexen, ein Akkuschrauber, eine Schlagbohrmaschine sowie Ladegeräte gestohlen. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter (05231) 6090 zu melden.
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