POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Werkzeuge aus Transporter gestohlen.

Lippe (ots) - Eine 30-jährige Radfahrerin stürzte am Dienstagabend (12.05.2026) auf der Straße Auf dem Bruche in Echternhagen, nachdem ein Reh auf die Fahrbahn gelaufen war. Die Kalletalerin war in Richtung Dalbke unterwegs, als das Tier aus einem Gebüsch auf die Straße lief. Sie kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein ...

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