Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug.

Lippe (ots)

Auf richterlichen Beschluss sucht die Polizei mit Fotos nach einem unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann soll im Zeitraum von September bis November 2025 mehrfach unberechtigt Geldbeträge vom Konto einer Geschädigten abgehoben haben. Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Fotos und weitere Informationen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/203602 veröffentlicht. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

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