Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen.

Lippe (ots)

Seit Montagmittag (11.05.2026) wird ein 15-jähriger Jugendlicher aus Bad Salzuflen vermisst. Der Vermisste wurde zuletzt gegen 12:45 Uhr in der Heldmanstraße gesehen. Eine Eigengefährdung kann aufgrund des jungen Alters nicht ausgeschlossen werden.

Der Jugendliche ist schlank, etwa 1,65 m groß, hat blonde Haare und braune Augen. Er trug zuletzt eine schwarze Jacke sowie eine weiße Hose mit blauen Akzenten. Außerdem führte er einen dunkelblauen Rucksack beziehungsweise Turnbeutel und eine Bauchtasche oder Umhängetasche mit sich.

Ein Foto und weitere Informationen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/203574 veröffentlicht.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer (05231) 6090 bei der Polizei Lippe oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

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