POL-LIP: Detmold - Remmighausen. Einbruch in Einfamilienhaus.
Lippe (ots)
Unbekannte brachen zwischen Montagvormittag und Montagabend (11.05.2026) in ein Einfamilienhaus am Schwarzen Weg in Remmighausen ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster, durchwühlten Schränke in mehreren Räumen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld sowie Schmuck. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, und bittet um Hinweise unter (05231) 6090.
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