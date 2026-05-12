POL-LIP: Detmold - Remmighausen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - Am Montagmittag (11.05.2026) kollidierten ein 31-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito und ein 40-jähriger Fahrer eines Opel Corsa an der Einmündung der B1 zur B239 an der Abfahrt Beller Holz. Der 31-Jährige wollte von der B1 aus Richtung Horn-Bad Meinberg nach links auf die B239 abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Opel Corsa. Beide ...

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