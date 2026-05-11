Polizei Lippe

POL-LIP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 28-Jährigem vom 11.05.2026

Lippe (ots)

(Lö) Die am 11.05.2026 veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 28-jährigen Mann aus Lemgo wird hiermit eingestellt. Die vermisste Person konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Es wird um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung und Löschung des Lichtbildes der vermissten Person gebeten.

Die Polizei Lippe bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell