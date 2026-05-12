POL-LIP: Detmold. Blinder Fußgänger bei Unfallflucht leicht verletzt.
Lippe (ots)
Am Donnerstagnachmittag (07.05.2026) gegen 17:35 Uhr wurde ein 54-jähriger blinder Fußgänger an der Einmündung Paulinenstraße/Arminstraße von einem bislang Unbekannten leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Unbekannte vermutlich mit einem Elektrokleinstfahrzeug oder Fahrrad an dem Mann vorbei, touchierte ihn mit dem Lenker am Arm und entfernte sich anschließend in Richtung Lagesche Straße. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder zum genutzten Fahrzeug geben können, sich unter (05231) 6090 zu melden.
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