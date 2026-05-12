POL-LIP: Detmold. Blinder Fußgänger bei Unfallflucht leicht verletzt.

Lippe (ots) - Seit Montagmittag (11.05.2026 / 13.15 Uhr) wird ein 28-jähriger Mann aus Lemgo vermisst. Er wurde zuletzt in Höhe des Entruper Wegs gesehen und ist von dort zu Fuß abgängig. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich deshalb in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Ein Foto des Vermissten finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/203501 Wer kann ...

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