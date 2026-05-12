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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Blinder Fußgänger bei Unfallflucht leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (07.05.2026) gegen 17:35 Uhr wurde ein 54-jähriger blinder Fußgänger an der Einmündung Paulinenstraße/Arminstraße von einem bislang Unbekannten leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Unbekannte vermutlich mit einem Elektrokleinstfahrzeug oder Fahrrad an dem Mann vorbei, touchierte ihn mit dem Lenker am Arm und entfernte sich anschließend in Richtung Lagesche Straße. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder zum genutzten Fahrzeug geben können, sich unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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