Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Lemgo. 28-Jähriger vermisst.

Lippe (ots)

Seit Montagmittag (11.05.2026 / 13.15 Uhr) wird ein 28-jähriger Mann aus Lemgo vermisst. Er wurde zuletzt in Höhe des Entruper Wegs gesehen und ist von dort zu Fuß abgängig. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich deshalb in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Ein Foto des Vermissten finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/203501

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten machen? Wenn Sie den Mann antreffen, verständigen Sie bitte umgehend über den Notruf 110 die Polizei und sprechen Sie die Person nicht an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell