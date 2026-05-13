POL-LIP: Kreis Lippe. Kreispolizeibehörde Lippe - Störung der Telefonanlage.
Lippe (ots)
Die Telefonanlage der Polizei Lippe ist derzeit gestört. Betroffen ist unter anderem die Rufnummer (05231) 6090 sowie weitere Anschlüsse der Amtsleitung. Anrufe ein- und ausgehend sind aktuell nicht möglich. Die Notrufnummer 110 ist nicht betroffen. E-Mail-Verkehr ist weiterhin möglich. Ein Update erfolgt, sobald die Telefonanlage wieder funktioniert.
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Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
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