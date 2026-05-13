POL-LIP: Kreis Lippe. Kreispolizeibehörde Lippe - Störung der Telefonanlage.

Lippe (ots) - Seit Montagmittag (11.05.2026) wird ein 15-jähriger Jugendlicher aus Bad Salzuflen vermisst. Der Vermisste wurde zuletzt gegen 12:45 Uhr in der Heldmanstraße gesehen. Eine Eigengefährdung kann aufgrund des jungen Alters nicht ausgeschlossen werden. Der Jugendliche ist schlank, etwa 1,65 m groß, hat blonde Haare und braune Augen. Er trug zuletzt eine ...

mehr