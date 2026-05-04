Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Die vermisste 14-Jährige aus Marburg ist wohlauf - Bezug zur Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 21.04.2026, 13:04 Uhr

Giessen (ots)

MARBURG-BIEDENKOPF: Die vermisste 14-Jährige aus Marburg ist wohlauf - Bezug zur Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 21.04.2026, 13:04 Uhr

Die Suche nach der vermissten 14-Jährigen aus Marburg kann eingestellt werden. Sie wurde wohlbehalten aufgefunden. Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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