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Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Echternhagen. Radfahrerin stürzt nach Wildwechsel.

Lippe (ots)

Eine 30-jährige Radfahrerin stürzte am Dienstagabend (12.05.2026) auf der Straße Auf dem Bruche in Echternhagen, nachdem ein Reh auf die Fahrbahn gelaufen war. Die Kalletalerin war in Richtung Dalbke unterwegs, als das Tier aus einem Gebüsch auf die Straße lief. Sie kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Das Reh lief in ein angrenzendes Feld davon.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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