POL-LIP: Kreis Lippe. Telefonstörung bei der Polizei behoben.
Lippe (ots)
Die Störung der Telefonanlage bei der Polizei Lippe konnte durch Techniker behoben werden. Die Amtsleitung ist wieder erreichbar, so dass ein- wie auch ausgehende Anrufe wieder möglich sind. Die Notrufnummer war zu keinem Zeitpunkt betroffen.
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