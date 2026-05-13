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Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Telefonstörung bei der Polizei behoben.

Lippe (ots)

Die Störung der Telefonanlage bei der Polizei Lippe konnte durch Techniker behoben werden. Die Amtsleitung ist wieder erreichbar, so dass ein- wie auch ausgehende Anrufe wieder möglich sind. Die Notrufnummer war zu keinem Zeitpunkt betroffen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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