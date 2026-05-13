Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug erledigt.

Lippe (ots)

Die am 13.05.2026 veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung wegen Computerbetrugs (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6274344) wird hiermit zurückgenommen. Der gesuchte Mann hat sich zwischenzeitlich selbstständig bei der Polizei gemeldet.

Die Polizei bittet darum, veröffentlichte Fotos und personenbezogene Daten zu löschen.

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