POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug erledigt.
Lippe (ots)
Die am 13.05.2026 veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung wegen Computerbetrugs (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6274344) wird hiermit zurückgenommen. Der gesuchte Mann hat sich zwischenzeitlich selbstständig bei der Polizei gemeldet.
Die Polizei bittet darum, veröffentlichte Fotos und personenbezogene Daten zu löschen.
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