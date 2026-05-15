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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. 17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis nach Unfall gestellt.

Lippe (ots)

Ein 17-jähriger Bad Salzufler fuhr am Donnerstagabend (14.05.2026) an der Beetstraße und Kolberger Straße ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto eines Familienmitglieds und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Als ein Streifenwagen hinter dem VW Golf fuhr, beschleunigte der Jugendliche, bog mit hoher Geschwindigkeit ab, beschädigte beim Überfahren einer Bordsteinkante die Ölwanne und verlor anschließend Betriebsstoffe auf der Fahrbahn. Zudem touchierte er einen geparkten Renault und setzte seine Fahrt zunächst fort, bis er kurze Zeit später anhielt. Drei Mitfahrer flüchteten zu Fuß, der Fahrer blieb am Steuer zurück. Die Feuerwehr streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab; der Jugendliche wurde seiner Mutter übergeben. Ermittelt wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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