Polizei Paderborn

POL-PB: Diebe stehlen Kupferkabel - Zeugen gesucht

Delbrück-Lippling (ots)

(md) Aus einem Rohbau einer Doppelhaushälfte am Kirkenkamp in Delbrück-Lippling zogen Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwoch, 06. Mai, 19.00 Uhr und Donnerstag, 07. Mai, 08.00 Uhr Kupferleitungen aus den Wänden und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Bauleiter meldete sich am Donnerstag bei der Polizei, nachdem ihn die zuständigen Elektriker über den Diebstahl informiert hatten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

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