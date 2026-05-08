Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Diebstahl von Baustelle gesucht

Hövelhof (ots)

(md) Zwischen Mittwoch, 06. Mai, 15.00 Uhr und Donnerstag, 07. Mai, 7.00 Uhr, stahlen Unbekannte Material und Elektrogeräte von einer Baustelle an der Kleestraße in Hövelhof. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Diebstahl fiel dem zuständigen Bauunternehmer am Donnerstagmorgen auf und er alarmierte die Polizei. Unbekannte hatten an der frei zugänglichen Baustelle Kabel und Geräte gestohlen und waren in unbekannte Richtung geflohen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

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