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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) An der Memelstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus kam es am Dienstag, 05. Mai gegen 7.45 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einen neunjährigen Jungen, der auf dem Rad unterwegs war. Der Fahrzeugführende verließ die Unfallstelle, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen und bittet den Autofahrer oder die Autofahrerin, sich zu melden.

Der Junge überquerte nach ersten Erkenntnissen die Memelstraße in Höhe der dortigen Grundschule. Ein unbekanntes Auto kreuzte den weg den Jungen, der dabei verletzt wurde und zu Boden fiel. Der oder die Autofahrerin setzte den Weg fort, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Zudem wird der Fahrzeugführende gebeten, sich unter derselben Rufnummer mit der Paderborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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