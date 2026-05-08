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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Alleinunfall in Vieringhausen

Wuppertal (ots)

Donnerstagmittag (07.05.2026, 13:50 Uhr) verursachte ein 36-Jähriger 
einen Alleinunfall, als er mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol 
und Betäubungsmitteln stand. 

Der 36-Jährige fuhr mit einem Ford auf der Lange Straße in Richtung 
Mühlenteich. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er in Höhe der 
Hausnummer 31 die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von 
der Fahrbahn ab. Dort stieß er mit einem Treppengeländer zusammen. 
Das Auto und das Geländer wurden durch den Aufprall erheblich 
beschädigt. 
Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. 

Da der Verdacht bestand, dass der Mann vor Fahrtantritt alkoholische 
Getränke und Betäubungsmittel konsumierte, wurde ihm eine Blutprobe 
entnommen. 
Zudem konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Amtliche 
Kennzeichen waren nicht an dem Pkw angebracht. Zudem war der Ford 
nicht für den Straßenverkehr zugelassen. 

Dem 36-Jährigen wurde die Fahrt mit jeglichen Kraftfahrzeugen 
untersagt. 

Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde vor Ort abgeschleppt. 

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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