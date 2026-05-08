Polizei Wuppertal

POL-W: RS Alleinunfall in Vieringhausen

Wuppertal (ots)

Donnerstagmittag (07.05.2026, 13:50 Uhr) verursachte ein 36-Jähriger einen Alleinunfall, als er mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Der 36-Jährige fuhr mit einem Ford auf der Lange Straße in Richtung Mühlenteich. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er in Höhe der Hausnummer 31 die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er mit einem Treppengeländer zusammen. Das Auto und das Geländer wurden durch den Aufprall erheblich beschädigt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Da der Verdacht bestand, dass der Mann vor Fahrtantritt alkoholische Getränke und Betäubungsmittel konsumierte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Amtliche Kennzeichen waren nicht an dem Pkw angebracht. Zudem war der Ford nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Dem 36-Jährigen wurde die Fahrt mit jeglichen Kraftfahrzeugen untersagt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde vor Ort abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro.

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