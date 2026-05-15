POL-LIP: Detmold. Schmuck aus Wohnung gestohlen.
Lippe (ots)
Unbekannte verschafften sich am Mittwochabend (13.05.2026) Zugang zu einer Wohnung an der Moltkestraße. Die Bewohner hatten die Wohnung zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr verlassen. Später stellten sie fest, dass Schmuck fehlte. Wer im Bereich der Moltkestraße verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell