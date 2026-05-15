Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schmuck aus Wohnung gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich am Mittwochabend (13.05.2026) Zugang zu einer Wohnung an der Moltkestraße. Die Bewohner hatten die Wohnung zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr verlassen. Später stellten sie fest, dass Schmuck fehlte. Wer im Bereich der Moltkestraße verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

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