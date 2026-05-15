Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Zeugen nach Unfallflucht gesucht.

Lippe (ots)

Ein 50-jähriger Pedelecfahrer stürzte am Sonntagmittag (10.05.2026, 12:55 Uhr) in der Straße "Silberbrink", nachdem ihn ein unbekannter Fahrer eines vermutlich grauen Pkw zu dicht überholt hatte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, obwohl der Mann schwer verletzt wurde. Da auf der Strecke zum Unfallzeitpunkt reger Verkehr herrschte, bittet das Verkehrskommissariat Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, sich unter (05231) 6090 zu melden.

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