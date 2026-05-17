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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. 15jährige bei Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad verletzt.

Lippe (ots)

Eine 59jährige Opel-Fahrerin aus Lemgo befuhr am Samstag (16.05.26) gegen 13:40 Uhr die Liemer Straße in Grastrup und wollte nach links auf die Ostwestfalenstraße einbiegen. Hierbei übersah sie das Motorrad eines 44jährigen aus Bielefeld, der die Ostwestfalenstraße gemeinsam mit seiner 15jährigen Beifahrerin befuhr und seinerseits nach links in die Liemer Straße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Sozia des Motorradfahrers leicht verletzte wurde.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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