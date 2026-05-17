POL-LIP: Bad Salzuflen. 15jährige bei Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad verletzt.

Lippe (ots) - Am Samstag (16.05.26) gegen 12:30 Uhr kam es zunächst zu einem Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Brunnenstraße. Ein 48jähriger aus Horn-Bad Meinberg entwendete Pflegeprodukte und wurde auf dem Parkplatz durch einen Angestellten des Marktes darauf angesprochen, als der Mann sein Fahrzeug bestieg. Der Täter beschleunigte sein Fahrzeug stark und flüchtete vom Parkplatz, wobei dem Mitarbeiter des ...

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