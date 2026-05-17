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Polizei Lippe

POL-LIP: Horn- Bad Meinberg. Nach Ladendiebstahl geflüchtet.

Lippe (ots)

Am Samstag (16.05.26) gegen 12:30 Uhr kam es zunächst zu einem Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Brunnenstraße. Ein 48jähriger aus Horn-Bad Meinberg entwendete Pflegeprodukte und wurde auf dem Parkplatz durch einen Angestellten des Marktes darauf angesprochen, als der Mann sein Fahrzeug bestieg. Der Täter beschleunigte sein Fahrzeug stark und flüchtete vom Parkplatz, wobei dem Mitarbeiter des Marktes der Türgriff des Fahrzeuges aus der Hand gerissen und er hierbei leicht verletzt wurde. Der Täter konnte über das Kennzeichen ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Auf den Horn- Bad Meinberger kommt ein Strafverfahren zu.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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