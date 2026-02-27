Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte entwenden zwei Autos in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Gleich zwei Mal schlugen Autodiebe in der Nacht von Mittwoch, 25. Februar 2026, auf Donnerstag, 26. Februar 2026, in Hassel zu. Sie entwendeten auf der Wielandstraße den weißen Toyota RAV4 eines 37-jährigen Gelsenkircheners und auf der Körnerstraße den schwarzen Mercedes-Benz GLE 350d eines, ebenfalls aus Gelsenkirchen stammenden, 66-jährigen Mannes.

Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera auf der Körnerstraße ist zu erkennen, wie sich zwei unbekannte Männer gegen 2.15 Uhr am vor dem Haus geparkten Auto des 66-jährigen Gelsenkircheners aufhalten. Einer der Männer bewegte sich anschließend mit einem technischen Gerät entlang der Hausfassade. Der andere konnte das Auto betreten und den Motor starten. Anschließend fuhren sie mit dem entwendeten Mercedes davon. Beide Männer sind zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie waren dunkel gekleidet und der Mann mit dem technischen Gerät trug eine Maske.

Auch im Fall von der Wielandstraße wurde das Auto offenbar ohne Schlüssel gestartet.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen im Bereich Hassel gemacht oder die entwendeten Fahrzeuge gesehen?

Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

