Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Toiletten an Grundschule verwüstet.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Samstagnachmittag (13. - 16.05.2026) verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu den Toilettenanlagen einer Grundschule in der Straße Am Zwiebelkamp und richteten Sachschaden an. Sie zerstörten Toilettensitze, Türen sowie Papierspender und urinierten in den Räumlichkeiten. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat 6 bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Schule geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell