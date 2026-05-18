Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. 11-Jähriger mit E-Scooter verletzt Spaziergänger.

Lippe (ots)

Im Bereich einer Zufahrt zu einem Golfclub in der Straße Schwaghof kam es am Freitagmittag (15.05.2026) gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem jungen E-Scooter-Fahrer und zwei Fußgängern. Der 11-Jährige aus Bad Salzuflen näherte sich mit seinem E-Scooter nach ersten Erkenntnissen von hinten einer 83-Jährigen und einem 82-Jährigen, die auf dem Weg zu Fuß unterwegs waren und prallte mit ihnen zusammen. Das Paar aus Bad Salzuflen stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der E-Scooter war zudem nicht versichert. Der Junge wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei weist darauf hin: Eine Fahrt mit dem E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr ist erst ab 14 Jahren erlaubt. Darüber hinaus sind eine Versicherung sowie ein Kennzeichen jährlich neu erforderlich. Weitere Regeln, die für eine Tour mit dem E-Scooter gelten, finden Sie hier: https://lippe.polizei.nrw/artikel/sichere-tour-mit-dem-e-scooter-was-zu-beachten-ist

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