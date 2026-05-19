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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Schulkind

Freiburg (ots)

Ein 10 Jahre altes Mädchen ist am Montagnachmittag, 18.05.2026, kurz vor 16:30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle »Pressehaus« in Freiburg-Haslach mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und wurde leicht verletzt.

Die Schülerin sei zuvor aus einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn ausgestiegen und habe anschließend die Gleise hinter der abfahrenden Straßenbahn überquert. Dabei übersah die 10-Jährige vermutlich eine stadtauswärts einfahrende Straßenbahn, prallte gegen das Schienenfahrzeug und wurde leicht verletzt.

Das Mädchen konnte nach einer ersten Untersuchung durch den Rettungsdienst noch vor Ort an eine Erziehungsberechtigte übergeben werden. Die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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