POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Diebstahl von Kleinkraftrad aus Tiefgarage
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 17.05.2026, 17.00 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 09.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft aus einer Tiefgarage in der August-Bauer-Straße ein Kleinkraftrad, einen Elektromotorroller der Marke NIU NQI, zu entwenden. Das Kleinkraftrad konnte in der benachbarten Tiefgarage (zugehörig zur Gustave-Fecht-Straße) teilweise schon zerlegt sowie beschädigt aufgefunden werden. Vielleicht wurde die Täterschaft bei der Tatausführung auch gestört.
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