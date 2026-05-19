PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Diebstahl von Kleinkraftrad aus Tiefgarage

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 17.05.2026, 17.00 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 09.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft aus einer Tiefgarage in der August-Bauer-Straße ein Kleinkraftrad, einen Elektromotorroller der Marke NIU NQI, zu entwenden. Das Kleinkraftrad konnte in der benachbarten Tiefgarage (zugehörig zur Gustave-Fecht-Straße) teilweise schon zerlegt sowie beschädigt aufgefunden werden. Vielleicht wurde die Täterschaft bei der Tatausführung auch gestört.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 11:26

    POL-FR: Freiburg-Haslach: Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Schulkind

    Freiburg (ots) - Ein 10 Jahre altes Mädchen ist am Montagnachmittag, 18.05.2026, kurz vor 16:30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle »Pressehaus« in Freiburg-Haslach mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und wurde leicht verletzt. Die Schülerin sei zuvor aus einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn ausgestiegen und habe anschließend die Gleise hinter der ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 11:14

    POL-FR: Murg: Auto gerät ins Schleudern - 40.000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Mit seinem Mercedes befuhr am Montag, 18.05.2026 gegen 17.20 Uhr ein 45 Jahre alter Mann die A98 von Bad Säckingen kommend in Fahrtrichtung Laufenburg. Auf einer Brücke geriet er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zweimal in die Schutzplanke auf der Gegenfahrbahn. Verletzt wurde weder Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren