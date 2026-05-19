POL-FR: Lörrach-Brombach: Diebstahl von Rennrad aus Kellerabteil

Freiburg (ots) - Ein 10 Jahre altes Mädchen ist am Montagnachmittag, 18.05.2026, kurz vor 16:30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle »Pressehaus« in Freiburg-Haslach mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und wurde leicht verletzt. Die Schülerin sei zuvor aus einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn ausgestiegen und habe anschließend die Gleise hinter der ...

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