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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Brombach: Diebstahl von Rennrad aus Kellerabteil

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 13.05.2026, 22.00 Uhr bis Sonntag, 17.05.2026, 21.40 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft einen Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Ortmattstraße auf und entwendete ein schwarzes Rennrad der Marke Cube. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.600 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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