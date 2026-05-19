POL-FR: Lörrach-Brombach: Diebstahl von Rennrad aus Kellerabteil
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 13.05.2026, 22.00 Uhr bis Sonntag, 17.05.2026, 21.40 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft einen Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Ortmattstraße auf und entwendete ein schwarzes Rennrad der Marke Cube. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.600 Euro.
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