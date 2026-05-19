Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Brand in einer Wäscherei verursacht großen Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2026 um 02:00 Uhr, kam es in einer Wäscherei in der Hafenstraße in Breisach zu einem Brand.

Vor Ort waren mehrere Wäschecontainer aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten, von denen das Feuer auf angrenzende Wäschetrockner überging.

Neben der Polizei Breisach waren auch das DRK sowie die Freiwillige Feuerwehr Breisach mit einem größeren Kräfteaufgebot vor Ort.

Der Sachschaden liegt nach derzeitigen Schätzungen in einem hohen sechsstelligen Bereich. Es kam zu keinen Personenschäden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird nicht von einem Fremdverschulden ausgegangen.

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