Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Besucher randaliert in Arztpraxis

Freiburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 19.05.2026, gegen 9:00 Uhr wurde die Polizei in eine ärztliche Fachpraxis in der Stühlingerstraße im Freiburger Stadtteil Stühlinger gerufen. Grund dafür war der Ehemann einer Patientin, der sich aggressiv gegenüber dem Praxispersonal verhalten hatte.

Als zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort eintrafen, befand sich der 51 Jahre alte Störer gemeinsam mit seiner Ehefrau in einem Arztzimmer und habe in aggressiver Art und Weise herumgeschrien. Angeblich habe der Mann darauf bestanden, bei der Behandlung seiner Ehefrau anwesend zu sein. Dem renitenten Störer wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Dem kam der 51-Jährige erst nach mehrmaliger Aufforderung durch die Polizei zunächst nach. Im Eingangsbereich der Praxis weigerte sich der Mann erneut den Aufforderungen der Einsatzkräfte zu folgen und habe dabei augenscheinlich auch mit einem Gehstock gedroht, weshalb er zu Boden gebracht und mit Handschließen fixiert werden musste. Hierbei widersetzte sich der 51-Jährige und verletzte dabei drei Polizeibeamte leicht.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat gegen den Mann nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

ak

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