Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Nach Fahrgelddelikt - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl
Minden (ots)
Nach einem Fahrgelddelikt haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am frühen Montagmorgen im Bahnhof Minden einen 35-jährigen Mann verhaftet.
Der Mann wurde in einem ICE von Hannover nach Minden durch den Zugbegleiter ohne Fahrschein angetroffen. Zur Feststellung der Identität forderte der Zugbegleiter die Bundespolizei an.
Nach Ankunft des Zuges im Bahnhof Minden stellten die Einsatzkräfte nicht nur die Identität des Mannes fest, sondern auch, dass der Mann sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält und die Staatsanwaltschaft Gießen den tunesischen Staatsangehörigen mit Haftbefehl suchte.
Wegen Diebstahl wurde der Mann zu einer Geldstrafe zu 45 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Die Zahlung der Geldstrafe ignorierte er, woraufhin der Haftbefehl ausgestellt wurde.
Da er die geforderte Geldstrafe von 1350 Euro auch vor Ort nicht bezahlen konnte, lieferten die Bundespolizisten ihn zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzuganstalt ein.
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