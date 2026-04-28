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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Bundespolizei nimmt Mann in Gewahrsam

Hamm (ots)

Weil er wiederholt negativ im Hauptbahnhof Hamm aufgefallen ist, haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Montagnachmittag (27. April) einen 36-jährigen Mann in Gewahrsam genommen.

Nach einem Diebstahl und dem Überqueren von Bahngleisen erhielt der alkoholisierte Mann einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Hamm. Hiervon unbeeindruckt, soll er im Verlauf des Tages einen Reisenden auf einem Bahnsteig körperlich angegangen und einen weiteren Diebstahl in einem Drogeriemarkt begangen haben.

Bei der Mitnahme zur Wache leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und versuchte einen Beamten zu treten.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der lettische Staatsangehörige in Gewahrsam genommen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung, Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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