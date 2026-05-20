Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 20.05.2026, ereignete sich gegen 7:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Lehener Straße in Freiburg-Betzenhausen zwischen einer 21 Jahre alten Fahrradfahrerin und einem Auto .

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Fahrradfahrerin aufgrund einer roten Ampel in der Lehener Straße wartend im Kreuzungsbereich zur Berliner Allee. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer habe zu diesem Zeitpunkt ebenfalls an der roten Ampel gehalten. Beim Erlöschen des Rotlichtes soll der Fahrer des Wagens beschleunigt und nach rechts in die Berliner Allee abgebogen sein. Dabei wurde die 21-Jährige mit ihrem Fahrrad mutmaßlich übersehen, sodass es zum Zusammenstoß zwischen der Fahrradfahrerin und dem Wagen kam. Die Frau stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und möglicherweise Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug geben können. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer , der sich nach dem Unfall um die verletzte Fahrradfahrerin gekümmert haben soll, wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Bei dem gesuchten Auto soll es sich nach Angaben der Geschädigten möglicherweise um einen schwarzen VW Golf mit Freiburger Zulassung gehandelt haben. Ob das am Unfall beteiligte Fahrzeug durch die Kollision ebenfalls beschäfigt wurde, ist unbekannt.

ak

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