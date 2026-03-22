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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 22.03.2026

Aalen (ots)

Vellberg-Talheim: Zeugenaufruf nach Einbruch in zwei Häuser -

Am Samstagabend im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr wurde in der Buttlarstraße in zwei Häusern eingebrochen. An einem Einfamilienhaus schlugen Einbrecher an der Gebäuderückseite ein Fenster ein und betraten das Gebäude. Aus den Wohnräumen wurden mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. An einem Mehrparteienhaus in unmittelbarer Nähe wurde ebenfalls ein Fenster an der Gebäuderückseite aufgehebelt. Aus der Wohnung entwendeten die Täter Schmuck und mehrere hundert Euro Bargeld. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise und Zeugenmeldungen werden unter der Telefonnummer 0791 4000 erbeten.

Rosengarten: Unfall -

Am Samstag gegen 23:00 Uhr befuhr eine 18 -jährige VW-Fahrerin die K 2597 von der B 19 kommend in Richtung Rosengarten-Tullau. An einer scharfen Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Unfallverursacherin und ihre 19 -jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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