Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rümmingen: Dacia in der Wittlinger Straße entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag, 19.05.2026, 22.00 Uhr und Mittwoch, 20.05.2026, 07.00 Uhr einen grauen Dacia Duster in der Wittlinger Straße. Der Dacia soll verschlossen gewesen sein und war auf einem Privatparkplatz am Fahrbahnrand, Fahrtrichtung Kandern, geparkt. In welcher Art und Weise die Schließverhältnisse überwunden, sowie die Zündung gestartet werden konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf über 31.000 Euro. Der Polizeiposten Kandern (07626/977800) sucht Zeugen, die in oben genannter Nacht verdächtige Wahrnehmungen in der Wittlinger Straße gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Dacias geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein Hinweise unter der Telefonnummer 07621/97970 entgegen.

md/ce

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