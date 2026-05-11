POL-HS: Brand einer Gartenlaube
Geilenkirchen (ots)
Die Gartenlaube eines Mehrfamilienhauses an der Herzog-Wilhelm-Straße geriet am 10. Mai (Sonntag), gegen 18.50 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.
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