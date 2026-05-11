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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Gartenlaube

Geilenkirchen (ots)

Die Gartenlaube eines Mehrfamilienhauses an der Herzog-Wilhelm-Straße geriet am 10. Mai (Sonntag), gegen 18.50 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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