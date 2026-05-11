POL-HS: Brand einer Gartenlaube

Heinsberg (ots) - Wegberg - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Samstag, den 09.05.2026 gegen 15.00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung In Berg Ecke Hospitalstraße Ecke Landstraße 3 ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 43-jährige Frau befuhr die Landstraße 3 und wollte nach links in die In Berg Straße einbiegen. Sie musste verkehrsbedingt halten. Ein 53-jähriger Mann, welcher ebenfalls ...

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