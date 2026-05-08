Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, L 177

Schwarzwald Baar Kreis) Motorradfahrer die Vorfahrt genommen - Zeugenaufruf (07.05.2026)

Königsfeld im Schwarzwald - L 177 (ots)

Am Donnerstag hat sich im Kreisverkehr der Landesstraßen 181 und 177 eine Unfallflucht ereignet. Während sich ein 66-jähriger Motorradfahrer im Kreisverkehr befand, missachtete ein unbekannter Autofahrer dessen Vorfahrt. Aus Richtung der Peterzeller Straße (L 177) fuhr er in den Kreisverkehr ein und zwang den Zweiradfahrer zu einer Notbremsung. Dadurch stürzte er und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr aber ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen einfach davon. Nach ihm sucht das Polizeirevier St. Georgen und erbittet Hinweise zu Fahrer oder Fahrzeug (Tel.: 07724 / 949500).

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