Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Auto schleudert gegen Baum (07.05.2026)

Triberg im Schwarzwald - B 33 (ots)

Während eines Überholmanövers ist am Donnerstag eine Audi-Fahrerin von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geschleudert. Die 18-Jährige versuchte, gegen 9 Uhr, in einer Kurve auf der Bundesstraße 33 zwischen Nußbach und St. Georgen einen Lastwagen zu überholen. Im Scheitelpunkt verlor sie die Kontrolle über den Wagen und rutschte von der Straße und gegen einen Baum. Die junge Frau konnte den Audi selbstständig, aber leichtverletzt verlassen. Ein Rettungswagen kümmerte sich um sie und ein Abschleppunternehmen um das Auto. Der Gesamtschaden beträgt circa 25.000 Euro.

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