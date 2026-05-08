Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Unfallflucht auf der Burgstraße (07.05.2026)

Singen (ots)

Zu einem teuren Unfall, inklusive Flucht ist es am Donnerstag, um 23 Uhr, auf der Burgstraße gekommen. Einer 24-jährigen Mercedes-Fahrerin kam ein Sportwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Diesem musste sie Ausweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Dadurch steuerte sie nach rechts und prallte gegen einen geparkten Mercedes. Diesen schob sie auf einen davor geparkten Kleintransporter. Insgesamt entstand so ein Schaden in Höhe von 47.000 Euro. Das Polizeirevier Singen sucht nach dem Fahrer des Sportwagens, der das Ausweichmanöver der jungen Frau verursachte. Zeugen können sich, unter der Nummer 07731 / 8880, melden.

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