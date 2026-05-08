Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Lkr. Rottweil) Erneuter Brand bei Entsorgungsbetrieb - Löscharbeiten dauern an: etwa 20.000 Euro Schaden (06.05.2026)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Nach dem Brand bei einem Entsorgungsunternehmen am Mittwochnachmittag ist es am gestrigen Abend zu einem erneuten Brandausbruch im Bereich des offen gelagerten Restmülls gekommen.

Gegen 20 Uhr meldeten Zeugen eine Rauchentwicklung auf dem zwischen Autobahn 81 und Bundesstraße 462 gelegenen Betriebsgelände. Eine konkrete Brandstelle war zunächst nicht auszumachen, sodass Mitarbeiter des Entsorgers den Müll auseinanderzogen, während die Freiwillige Feuerwehr begleitend Löscharbeiten ausführte. Erst gegen 3:30 Uhr gelang es den Einsatzkräften, zum eigentlichen Brandherd vorzudringen, wodurch sich das Feuer zunächst ausbreitete. Gegen 4:45 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde jedoch weiterhin an.

Aufgrund der andauernden Rauchentwicklung sowie der damit verbundenen Geruchsbelästigung veröffentlichte die Feuerwehr eine Warnmeldung. Den Anwohnern wird empfohlen, die Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen auszuschalten. Die Kreisstraße 5540 zwischen dem Kreisverkehr Hauptstraße / Stettener Straße und der B 462 wurde für den Verkehr halbseitig gesperrt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigte das Feuer einen Zaun sowie Laternen. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Inwiefern der erneute Brandausbruch in Zusammenhang mit dem Brand vom Mittwochnachmittag steht, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Rottweil.

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