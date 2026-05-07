Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Lkr. Rottweil) Brand bei Entsorgungsbetrieb verursacht Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro (06.05.2026)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Vermutlich ein unsachgemäß entsorgter Metallkanister hat am Mittwochnachmittag einen Brand bei einem Entsorgungsbetrieb ausgelöst.

Gegen 16:00 Uhr hatte ein Kranfahrer eine Rauchentwicklung ausgehend vom offen gelagerten Restmüll festgestellt. Als Ursache konnte ein Metallkanister ausgemacht werden, der mit dem Kran aus dem Müll entfernt werden sollte. Beim Umlagern des Kanisters in einen Container kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Explosion und einer Ausweitung des Brandes, wodurch ein im Nahbereich befindlicher Gabelstapler erheblich beschädigt wurde.

Das Feuer konnte zunächst durch Mitarbeiter der Entsorgungsfirma eingegrenzt und schließlich durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Rottweil hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Welcher Stoff sich in dem offensichtlich unsachgemäß entsorgten Kanister befand, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

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