Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht nach Zeugenaufruf aufgeklärt (06.05.2026)

VS-Villingen (ots)

Am 26. März ist in Villingen im Bereich der Dattenberg- und Vöhrenbacher Straße ein 9-jähriges Kind mit seinem Roller beim Überqueren eines Zebrastreifens angefahren und leicht verletzt worden. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6244893 Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein daraufhin veröffentlichter Zeugenaufruf ergab, dass ein Busfahrer den Unfallhergang auf seiner Dash-cam aufgezeichnet hatte. So konnte zumindest der Fahrzeugtyp und die Farbe des Wagens erkannt werden. Der Dash-Cam Besitzer konnte noch erkennen, dass das Fahrzeug eine VS-Zulassung hatte und das Aussehen der Fahrerin beschreiben. Mit diesen Angaben ergab eine erste Auswertung 161 in Frage kommende Fahrzeuge. Aufgrund der Hinweise konnte die Anzahl auf sechs mögliche Autos eingeschränkt werden. Die Überprüfung der Autos fühte letztlich zur Unfallverursacherin, der nun die Entziehung der Fahrerlaubnis droht.

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