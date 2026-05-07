Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, A 81

Schwarzwald Baar Kreis) Auto überschlägt sich (06.05.2026)

Bad Dürrheim - A 81 (ots)

Auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Bad Dürrheim und Geisingen hat sich am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, ein Auto überschlagen. Der 36-jährige Skoda-Fahrer kam nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit der Leitplanke und überschlug sich in der Folge auf einer Länge von etwa 200 Metern. Leichtverletzt konnte sich der Fahrer selbstständig aus dem Wrack befreien. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 25.000 Euro.

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