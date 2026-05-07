Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Schwerverletzter Motorradfahrer im Industriegebiet (06.05.2026)

Singen (ots)

Zu einem schwerverletzten Motorradfahrer ist es am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, bei einem Unfall auf der Kreuzung Grubwaldstraße und der Straße "Gaisenrain" gekommen. Ein 53-jähriger Kleintransporterfahrer übersah einen vorfahrtsberechtigen 54-Jährigen auf einem Piaggio Motorrad. Auf der Kreuzung stießen die Beiden zusammen, wodurch der Zweiradfahrer stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Piaggio musste abgeschleppt werden.

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