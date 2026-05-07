POL-KN: (Singen
Landkreis Konstanz) BMW zerkratzt - Zeugenaufruf (05.05.2026 - 06.05.2026)
Singen (ots)
Unbekannte haben einen auf dem Hallenbadparkplatz an der Waldeckstraße parkenden BMW zerkratzt. Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen zerkratzten die Täter das schwarze Auto an beiden Seiten und der Motorhaube. So entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Singen, unter der Nummer 07731 / 8880, entgegen.
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