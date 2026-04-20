Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260420-3-PDNMS-Verunreinigung des Nord-Ostsee-Kanals durch Dieselkraftstoff

Rendsburg (ots)

Am 19.04.2026 kam es zu einer Verunreinigung des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) durch Dieselkraftstoff in Höhe Rendsburg. Es gibt Hinweise auf das verursachende Schiff.

Am 19.04.2026 gegen 17:20 Uhr Uhr wurde dem WSPR Kiel gemeldet, dass es eine Gewässerverunreinigung im Bereich des NOK bei Rendsburg gegeben habe. Über weite Strecken zwischen Kanal-km 59-61,5 war eine regenbogenfarbige Verschmutzung beidseitig sichtbar, die nach Dieselkraftstoff roch.

Es gab einen vagen Hinweis darauf, dass im zeitlichen Zusammenhang ein Seeschiff ostwärts fahrend die Stelle passiert hat. Durch das WSPR Kiel wurde während der Schleusenliegezeit das Schiff kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise, dass eine Verunreinigung an Deck durch die Besatzung kürzlich beseitigt wurde. Entsprechend wurde die Kontrolle intensiviert und auf der Holtenauer Reede fortgeführt.

Durch Ermittlungen bestand der dringende Tatverdacht, dass ein ukrainisches Besatzungsmitglied den Tagestank mit Dieselkraftstoff befüllte und es zu einem Überläufer kam. Es wurden umfangreiche Spuren gesichert und Proben zur Analyse ins Labor gebracht.

Die Ermittlungen bezüglich des Verdachts der Gewässerverunreinigung wurden aufgenommen. Seitens der Staatsanwaltschaft Kiel wurde eine Sicherheitsleistung von 1000EUR festgelegt und durch den 49-jährigen Beschuldigten gezahlt.

Weitere bei den Ermittlungen festgestellten Mängel im Bereich Schiffssicherheit (Rettungsmittel, Arbeitssicherheit und Brandverhütung) wurde der zuständigen Berufsgenossenschaft Verkehr Dienststelle Schiffssicherheit gemeldet, damit weitere Kontrollen durchgeführt werden können. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte das Schiff gegen 00:30 Uhr die Reise in die Ostsee fortsetzen.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

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