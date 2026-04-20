Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260420-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 18.04.2026 wurde in Neumünster in eine Wohnung eingebrochen, während die betagte Bewohnerin zugegen war. Sie bemerkte den Einbruch erst kurze Zeit später. Die Kriminalpolizei in Neumünster sucht Zeugen.

Am 18.04.2026 kam es zwischen 20:30 Uhr und 22:15 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohneinheit im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Franz-Rohwer-Straße in Neumünster.

Die 96-jährige Bewohnerin schaute im Wohnzimmer mit Kopfhörern Fernsehen, während ein oder mehrere unbekannte Täter ein Fenster aufgehebelten und sich dadurch Zugang zur Wohnung verschafften.

Vermutlich hielten sich der/die Täter hauptsächlich im Schlafzimmer auf und verließen die Tatörtlichkeit auch wieder über das Einstiegsfenster.

Es wurde hauptsächlich Schmuck entwendet. Der Wert des Stehlgutes konnte noch nicht benannt werden.

Durch die Geschädigte wurde der Einbruch gegen 22:15 Uhr bemerkt. Es kam zu keinem Aufeinandertreffen zwischen dem/den Tätern und der Geschädigten.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 18.04.2026 in den Abendstunden verdächtige Beobachtungen in der Franz-Rohwer-Straße oder im angrenzenden Bereich gemacht? Sind in Tatortnähe Videoaufzeichnungen mit unbekannten Personen vorhanden? Wenden sie sich bitte unter 04321-0450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de an die Kriminalpolizei Neumünster.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

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