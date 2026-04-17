Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260417-1-PDNMS-Verkehrsunfall aufgrund von Trunkenheit auf der A7

Bundesautobahn 7/ Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 16.04.2026 kam es auf der A7 in Höhe Dätgen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Ein Beteiligter war alkoholisiert.

Gestern Abend gegen 19:00 Uhr wurden mehrere Fahrzeuge des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Mitte, Fachdienst Bundesautobahn, aufgrund eines Verkehrsunfalls mit zwei beteiligten Fahrzeugen zur A7 in Höhe Dätgen, Fahrtrichtung Norden entsandt.

Die Fahrbahn musste zunächst durch die Beamten voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Ersten Erkenntnissen zur Folge fuhr ein 59-jähriger deutscher Fahrer eines Hyundai mit hoher Geschwindigkeit auf einen 26-jährigen Fahrer eines Mercedes-Vito auf.

Beide Personen wurden dadurch leicht verletzt.

Bei dem Unfallverursacher konnte vor Ort ein Atemalkoholwert von über zwei Promille festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Ein beteiligtes Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Nach der Reinigung der Fahrbahn konnte die Sperrung der Fahrbahn um 23:20 Uhr wieder aufgehoben werden.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren bezüglich Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

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