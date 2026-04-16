Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260416-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Raubtat auf Schulweg in Bordesholm

Bordesholm / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 15.04.2026 wurde eine 13-jähriges Mädchen auf ihrem Weg zur Schule in Bordesholm von einem männlichen Täter überfallen. Die Kriminalpolizei in Neumünster ermittelt und sucht nach Zeugen.

Gestern wurde durch eine 13-jährige Geschädigte bei der Polizei Bordesholm ein Raub angezeigt. Das Mädchen erklärte, dass sie sich zwischen 07:00 Uhr bis 07:30 Uhr auf dem Schulweg befunden habe. Hierbei habe sie bereits am Bahnhof zwischen den großen Blumentöpfen eine männliche Person vor dem Rathaus wahrgenommen.

Die Geschädigte sei weiter über den Parkplatz eines Supermarktes in Richtung Steindamm gegangen. Auf dem Weg hinter dem Supermarkt, kurz hinter dem Sandweg, der in Richtung Steindamm führt, sei die Geschädigte von dem Beschuldigten von hinten mit beiden Händen gepackt und zu Boden gerissen worden. Hierbei sei ihr auch der Mund zugehalten worden.

Vermutlich aufgrund der massiven Gegenwehr ließ der Beschuldigte von dem Mädchen ab und ergriff dessen Umhängetasche. Die Geschädigte konnte in Richtung Supermarkt Parkplatz flüchten. Sie blieb leicht verletzt.

Die Fluchtrichtung des Täters ist unbekannt. Die Tatzeit lässt sich auf 07.30 Uhr bis 07:40 Uhr eingrenzen.

Der Tatverdächtige wird beschrieben:

- 14-15 Jahre alt - 175-180 cm groß - schlank - blonde kurze Haare - auffallend blaue Augen - blau/grüne Jacke (Zwei Farben) - dunkle Jeans - blauer Rucksack auf dem Rücken

Bereits im Januar kam es zu einer ähnlich gelagerten Raubtat mit kompatibler Personenbeschreibung in Bordesholm. Ein möglicher Tatzusammenhang ist derweil Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Neumünster fragt nun: Wer kann Hinweise zu dem Tatgeschehen oder zu dem Tatverdächtigen machen? Wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei unter 04321-9450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker Pressesprecherin

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