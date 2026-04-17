Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260417-2-PDNMS-Fahrzeug mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Neumünster (ots)

Am 15.04.2026 wurde ein Fahrzeug in Neumünster kontrolliert, welches erhebliche Mängel aufwies. In Folge dessen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bereits am Mittwoch wurde gegen 16:00 Uhr ein Sprinter einer Spedition aus Nützen (Segeberg) an der AS Neumünster-Mitte durch eine Funkstreifenbesatzung des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers (Fachdienst Bundesautobahn) kontrolliert.

Während der Kontrolle wurde ein ölfeuchter Motor festgestellt, sodass eine Prüfstelle der GTÜ in Neumünster aufgesucht wurde.

Bei der folgenden Prüfung wurden 9 geringe Mängel, 46 erhebliche Mängel, 2 verkehrsgefährdende Mängel und 2 verkehrsunsichere Mängel festgestellt.

Unter anderem platzte eine Bremsleitung beim Bremsentest; Teile der Karosserie waren aufgeflext worden, nachdem offensichtlich Spannung nach einem Verkehrsunfall in dieser bestand.

Die Kardanwelle war so stark ausgeschlagen, dass sie drohte herauszufallen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Nach Rücksprache mit dem Kreis Segeberg wurden die Kennzeichen am 16.04. entstempelt.

Gegen den Fahrzeughalter wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

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